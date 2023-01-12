Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 36vom 12.01.2023
Schwanger und allein

Die hochschwangere Jella Gruhn (30) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Ihr Freund und Vater ihres ungeborenen Kindes, hat sie vor drei Tagen spurlos verlassen. Ingo Lenßen will helfen, damit das Kind einen Vater hat und die finanzielle Situation stemmbar ist. Als Jellas beste Freundin Sammi Schmitz (33) erzählt, dass am Vorabend eine Voodoo-Puppe mit dickem Bauch und Nadeln darin vor Jellas Wohnung lag, steht auch noch eine Bedrohung im Raum.

