Staffel 4Folge 48vom 11.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 48: Wo ist Christina?
23 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird in die Gärtnerei von Jessica und Marc Hinz gerufen, nachdem Marc kurz zuvor Opfer eines Raubüberfalls wurde. Nachdem an diesem Tag die Überwachungskamera ausfiel, hegt die Versicherung den Verdacht des Betrugs und will nicht zahlen. Team Lenßen wird kurze Zeit später Zeuge, wie Marc sich heimlich mit einer unbekannten Frau trifft und ihr 50 Euro zusteckt. Letztlich attackiert die Unbekannte Ben Handke sogar mit Pfefferspray!
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1