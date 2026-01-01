Leonie Löwenherz
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Leonie Löwenherz
Eine Raubkatze kommt selten allein und diese hier schon gar nicht: Leonie Löwenherz, die einzige sprechende Löwin der Welt, bringt auch noch ihre Brüder Ludwig und Lambert mit ins Heim des Verhaltensforschers Professor Lehmann. Während die beiden angestrengt an ihrer Karriere als Musiker basteln, trainiert Leonie – mit mindestens so erfolgreichen Aussichten wie ihre Brüder – eifrig für die nächste Olympiade in der Disziplin "Hochsprung". Nebenbei hilft sie auch noch dem verzweifelten Architekten Ernst mit mehr als unkonventionellen Vorschlägen bei der Planung eines Supermarktes aus der Patsche. Kein Wunder also, daß ihr niemand ernsthaft widerstehen kann und sogar Gangster diese erstaunliche Löwendame in ihre Gewalt bringen wollen. Aber Leonie hat in diesem wie auch in vielen anderen Fällen Glück, und das kommt nicht von ungefähr: die clevere Löwin ist einfach allen immer einen Schritt voraus.
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs