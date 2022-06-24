Let the music play - Das Hit Quiz
Folge vom 24.06.2022: Shirani, Sascha, Ivonne
43 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 6
In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Shirani, Sascha und Ivonne gegeneinander an.
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Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1 & © Season 2: Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Feldhagen, Julia