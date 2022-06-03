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Let the music play - Das Hit Quiz

Marcella, Gordon, Britta

SAT.1Folge vom 03.06.2022
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Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 03.06.2022: Marcella, Gordon, Britta

43 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Marcella (33), Gordon (41) und Britta (51) gegeneinander an.

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