Trymacs vs. Nici (Highlights)Jetzt kostenlos streamen
Let them cook
Folge 3: Trymacs vs. Nici (Highlights)
47 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
In Folge 3 sind Trymacs & Nici an der Reihe - welches Gericht sie kochen, entscheidet der Live-Chat. Zur Auswahl stehen Rezepte aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Mit weiteren Live-Chat-Entscheidungen wird es noch mal richtig spannend. Und als ob das nicht genug wäre, muss Trymacs sich einer neuen Herausforderung stellen, während Rumathra als Koch einspringt. Am Ende bleibt nur: Werden sie den Live-Chat und die Hosts Rumathra und Rosin überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let them cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Insight GG GmbH & Pommesbuden Entertainment
Enthält Produktplatzierungen