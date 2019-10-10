Letzte Chance für 4 Pfoten
Folge 1: Folge 1
46 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12
In der ersten Folge lernt Jochen in Braunschweig Hündin Josy und ihre Besitzerin Christine kennen. Die Hündin lässt keine Besucher in die Wohnung und kaum jemand kann sie anfassen. Traut sich doch jemand rein, bellt sie durchgehend oder schnappt auch schon mal zu. Der Leidensdruck ihrer Besitzerin ist riesig - findet Jochen einen Hundetrainer, der versteht, was das Problem ist? Und wird Josy ihre aggressive Art abbauen können?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Letzte Chance für 4 Pfoten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold