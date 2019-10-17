Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 2 vom 17.10.2019
45 Min. Folge vom 17.10.2019 Ab 12

Heute trifft Matthias Bendel-Pridöhl auf Terrier Paul. Seit einer schlimmen Beißattacke vor zwei Jahren rastet der Rüde bei jeder Hundebegegnung aus - eine riesen Belastung für seine Besitzer Ines und Josef. Dazu hat Paul Probleme mit dem Herzen, den Stress, den der Rüde bei jedem Spaziergang erfährt, ist äußerst ungesund für ihn. Schnell wird klar - dieser Fall ist alles andere als einfach und dazu äußerst emotional.

SAT.1 GOLD
