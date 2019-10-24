Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Letzte Chance für 4 Pfoten

Folge 3

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 24.10.2019
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Letzte Chance für 4 Pfoten

Folge 3: Folge 3

46 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 12

Auf Jochen kommt ein extremer Fall zu. Mischling Buddy ist ein großer Schäferhund-Mix und wohnt mitten in Wuppertal. Der Rüde reagiert extrem auf fremde Menschen, Kinder und vor allem auf Hunde - dann gibt es kein Halten mehr. Dieser Zustand ist für Besitzerin Nicole kaum mehr auszuhalten, doch es kommt noch schlimmer: Nicole wird in wenigen Monaten zum ersten Mal Großmutter und hat berechtigterweise große Angst, dass Buddy das Baby nicht annimmt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Letzte Chance für 4 Pfoten
SAT.1 GOLD
Letzte Chance für 4 Pfoten

Letzte Chance für 4 Pfoten

Alle 1 Staffeln und Folgen