Letzte Chance für 4 Pfoten
Folge 3: Folge 3
46 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 12
Auf Jochen kommt ein extremer Fall zu. Mischling Buddy ist ein großer Schäferhund-Mix und wohnt mitten in Wuppertal. Der Rüde reagiert extrem auf fremde Menschen, Kinder und vor allem auf Hunde - dann gibt es kein Halten mehr. Dieser Zustand ist für Besitzerin Nicole kaum mehr auszuhalten, doch es kommt noch schlimmer: Nicole wird in wenigen Monaten zum ersten Mal Großmutter und hat berechtigterweise große Angst, dass Buddy das Baby nicht annimmt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Letzte Chance für 4 Pfoten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold