Letzte Chance für 4 Pfoten
Folge 5: Folge 5
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Jochen lernt Angsthündin Eva und ihre verzweifelte Besitzerin Berit aus Kiel kennen. Berit hat die Podengo-Hündin im Internet entdeckt und sie aus Spanien zu sich nach Deutschland geholt. Währenddessen ist Matthias im Ruhrpott unterwegs. Hier lebt Kerstin mit ihren Geschwister-Katzen Horst und Herta. Seit acht Jahren wohnen alle friedlich unter einem Dach, doch seit einigen Wochen hat sich die Stimmung verändert ... Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Letzte Chance für 4 Pfoten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold