Folge 11: Mike treibt es zu weit

41 Min.Ab 12

Lindsay Lohan expandiert! Auf Mykonos sucht die bekannte Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin nach charmanten und talentierten VIP-Hosts für ihren neuen Club, das "Lohan Beach House". Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Panos castet sie vielversprechende Talente - doch nicht jeder Kandidat besteht die Probe ...

