Litvinenko
Folge 3: Episode 3
47 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
In der Hoffnung, die zwei Hauptverdächtigen im Litvinenko-Mordfall interviewen zu dürfen, reisen drei britische Detectives zur Botschaft des Vereinigten Königreiches nach Moskau. Dort angekommen merken sich jedoch schnell, dass die Meinungen darüber, wer für Litvinenkos Tod verantwortlich ist, stark abweichen und die Befragungen unter zweifelhaften Bedingungen stattfinden.
Litvinenko
Genre:Drama, Mini-Serie
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.