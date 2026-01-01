Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie
1 StaffelAb 0
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Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie
Liza Minnelli gilt als Ikone des US-Showbusiness. Tochter von Judy Garland und Vincente Minnelli, wuchs sie im Schatten großer Namen auf – und machte selbst Karriere als Film- und Bühnenstar. Für ihre Rolle in "Cabaret" erhielt sie 1972 den Oscar. Ihre Stimme, ihre Präsenz auf Bühne und vor der Kamera machen sie zur Naturgewalt. Hinter dem Glamour standen jedoch Krisen, Selbstzweifel und Sucht. Und immer wieder folgte die mühsam erkämpfte Rückkehr ins Rampenlicht einer Frau, für die Aufgeben keine Option ist.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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