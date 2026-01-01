Lotte Tobisch - Ansichten einer grande Dame
1 StaffelAb 0
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Lotte Tobisch - Ansichten einer grande Dame
Lotte Tobisch, Wiener Schauspielerin und langjährige Organisatorin des Opernballs, prägte das kulturelle Leben mit Stil und Unabhängigkeit. Als Präsidentin von "Künstler helfen Künstlern" engagierte sie sich intensiv für Kunstschaffende. Als Muse bedeutender Persönlichkeiten beeinflusste sie Wiens Gesellschaft über Jahrzehnte. Dieser Film von Nadia Weiss zeichnet ihre wichtigsten Lebensstationen nach.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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