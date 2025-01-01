Louise Fleck - Filmpionierin
Louise Fleck schrieb Drehbücher, führte Regie und war Produzentin. Das Besondere: Sie tat all das schon ab 1910. Ihre faszinierende Biografie ist untrennbar mit der europäischen Geschichte und der Entwicklung des Kinos verbunden. In ihrer Spurensuche, die an Originalschauplätze, in Archive und Kinos führt, erzählt Regisseurin Uli Jürgens die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau und vergessenen Pionierin des Kinos.
