LOVE HUNTER
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
LOVE HUNTER
Jeder kennt Twenty4Tim - doch den echten Tim hat so privat wie jetzt noch niemand erlebt. Zum ersten Mal begibt er sich auf die Suche nach seiner großen Liebe und stellt sich 12 Kandidatinnen und Kandidaten. Doch nicht alle spielen mit offenen Karten: Zwischen ehrlichen Emotionen, wilden Partys und manipulativen Intrigen muss Tim herausfinden, wem er wirklich vertrauen kann. Findet er an diesem traumhaften Ort endlich sein großes Liebesglück oder wird sein Herz am Ende von jemandem gebrochen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© i&u Studios GmbH