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Love is King

Welches Liebesband hält auch in der realen Welt?

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 04.11.2022
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Folge 5: Welches Liebesband hält auch in der realen Welt?

91 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12

Romantisch und ritterlich: Während manch royales Paar schon über den Start in eine gemeinsame Zukunft außerhalb der Schlossmauern fantasiert, wird einem Prinzen eine ganz besondere Ehre zuteil: Welch feierliches Ereignis steht ihm mit "Love is King"-Queen Olivia Jones bevor?

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