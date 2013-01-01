Luchien
1 StaffelAb 0
Luchien
In jeder Episode erleben Luchien und Gabin ein verrücktes Abenteuer. Beobachte Luchien, wie er versucht, sich selbst das Fliegen beizubringen, oder Gabin, wie er versucht, Luchiens Abendessen zu stehlen! Vom professionellen Quietscheenten-fischen bis zum Duell um ein Stück Kuchen gibt es immer Wendungen und eine Überraschung am Ende. Mit klassischem Cartoon-Humor und internationaler Ausstrahlung.
Genre:Animation, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
