Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lugner am Opernball 2020

Lugner am Opernball 2020

ATVStaffel 2020Folge 1vom 21.02.2020
Lugner am Opernball 2020

Lugner am Opernball 2020Jetzt kostenlos streamen

Lugner am Opernball 2020

Folge 1: Lugner am Opernball 2020

52 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 6

Wer darf beim Wiener Opernball nicht fehlen? Richtig! Baumeister Richard Lugner und sein Stargast sind auch 2020 wieder mit dabei und werden am Ball der Bälle von den ATV Kameras begleitet. Richard Lugners Opernball-Stargast steht nach langem hin und her endlich fest: Ornella Muti begleitet den Baulöwen zum diesjährigen Opernball, nachdem Lindsey Vonn nach anfänglicher Zusage wieder abgesagt hat. Alle Highlights rund um Lugners Ballbegleitung bekommst du in dieser Sendung präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Lugner am Opernball 2020
ATV
Lugner am Opernball 2020

Lugner am Opernball 2020

Alle 1 Staffeln und Folgen