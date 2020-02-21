Lugner am Opernball 2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Lugner am Opernball 2020
52 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 6
Wer darf beim Wiener Opernball nicht fehlen? Richtig! Baumeister Richard Lugner und sein Stargast sind auch 2020 wieder mit dabei und werden am Ball der Bälle von den ATV Kameras begleitet. Richard Lugners Opernball-Stargast steht nach langem hin und her endlich fest: Ornella Muti begleitet den Baulöwen zum diesjährigen Opernball, nachdem Lindsey Vonn nach anfänglicher Zusage wieder abgesagt hat. Alle Highlights rund um Lugners Ballbegleitung bekommst du in dieser Sendung präsentiert.
