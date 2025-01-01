Vor TV
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
2 StaffelnAb 6
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Der Immobilienmarkt in Sydney ist aufgrund der traumhaften Lage hart umkämpft. Atemberaubende Strände und wunderschöne Traumhäuser locken Käufer aus der ganzen Welt an. Australiens Top-Makler versuchen sich täglich in dem harten Business durchzusetzen, um den besten Deal zu ergattern.
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
