Luxus Skisport
Folge 68: Luxus Skisport
Skifahren scheint wieder zu dem Luxus zu werden, der es einmal gewesen ist. Die stark steigenden Kosten für Ausrüstung, Skipass und Unterkunft schrecken mittlerweile viele ab, die diesem Sport an sich gerne nachgehen würden. Schuld an der Preisexplosion sind nicht nur die üblichen Inflationstreiber, sondern auch das Bestreben vieler Traditionsskiorte, das Skierlebnis auf schneesichere zweitausend Meter zu heben und dort den ultimativen Fun zu inszenieren. Das ganze Jahr über wird gebaggert und betoniert, um den Touristen für die Wintersaison ein ungetrübtes Skierlebnis zu ermöglichen. Der Themenmontag hat sich in Tirol umgesehen, was diese Entwicklung mit skifahrenden Familien, mit der Gastronomie sowie mit der gesamten Skiwirtschaft macht. Bildquelle: ORF/CLAUS ELßMANN
