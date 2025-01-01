Machos & Playboys
1 StaffelAb 12
„Machos & Playboys“ bietet Einblicke in das Leben einiger Alphatiere, die sich als Mittelpunkt des Universums sehen, um das die Frauenwelt kreist. Diese Männer sind überzeugt von sich, strotzen vor Testosteron und sind Gottes Geschenk an die Menschheit. Sie begeistern nicht nur ihr weibliches Umfeld, auch ihre männlichen Begleiter sonnen sich in ihrem Glanz. In „Machos & Playboys“ kann man Silberrücken in ihrem natürlichen Umfeld beobachten und Männer wie Kontaktmagazin-Verleger Ingo Oberhofer, das Model HC Haas, den Kaffeehausbesitzer Jürgen Strassegger oder den Autotuner Mario Paradeiser kennenlernen. Sind sie die Letzten ihrer Art oder feiert das Machotum eine Renaissance?
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
