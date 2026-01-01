Männer, Masken & Kostüme: Fasching in Tirol
Fünf Wochen lang sind die jungen Männer der Fasnachts-Vereine in Mils und Absam im Ausnahmezustand. Wenn andernorts Fasching gefeiert wird, ziehen sie in "Matschgerer"- und "Muller"-Kostümen von Gasthaus zu Gasthaus und von Ballsaal zu Ballsaal. Lukas, Mathias, Tomi und Luis stecken in aufwendigen Verkleidungen, ihre Gesichter verbergen sich hinter geschnitzten Holzmasken, sie tanzen sich in Trance, verteilen Schnäpse - und auch sogenannte Fruchtbarkeitsschläge. Nach drei Stunden Schlaf stehen sie dann wieder voll im Berufsleben. Das Matschgern ist Männersache, durch und durch. Bis auf eine Nacht: Da gibt's den Weiberball. Da sind die Tirolerinnen eine Nacht lang unter sich. Tanzen, singen, trinken. Sehr schrill - und männerlos. Magdalena Jöchler hat einen Blick auf die Tiroler Fasnacht 2020 geworfen - auf eine Zeit, in der noch ausgelassen gefeiert werden konnte. Und in der Männer mit Masken für heitere Stunden sorgten.