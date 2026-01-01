Make America GOOD Again
Make America GOOD Again
🇺🇸 Amerika – zwischen Traum, Macht und Zerreißprobe Ein Land der Ideen. Ein Land der Widersprüche. Und ein Land, das sich selbst gerade neu sucht. In diesem Podcast sprechen die US-Amerikanerin Ricardia Bramley und der langjährige USA-Kenner Karl-Theodor zu Guttenberg über ein Land, das sie geprägt, fasziniert, irritiert – und immer wieder herausfordert. Sie haben dort gelebt, gearbeitet, gestritten, gehofft – und beobachtet, wie sich Amerika politisch, gesellschaftlich und kulturell verändert hat. Themen des Pods: • politische und gesellschaftliche Bruchlinien • Macht, Identität und Verantwortung • Amerikas Rolle für Europa – und für sich selbst. MAKE AMERICA GOOD AGAIN ist ein Guttenberg Podcast. Eine Produktion der Open Minds Media in Zusammenarbeit mit seven.one media. Executive Producer: Rüdiger Barth Senior Producer: Ricardia Bramley Schnitt und Sound Design: Lili Johanssen. Sprecher*innen: Bernd Lambrecht und Ricardia Bramley Aufnahme-Studio: We are Producers.