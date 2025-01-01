Make Me Famous
1 Staffel
Ab 12
Make Me Famous
Bei "Make Me Famous" ziehen vier bereits reichweitenstarke Influencer und Reality-Sternchen mit einem Nachwuchs-Creator für sieben Wochen in eine Villa in München. Sie halten dabei ihren WG-Alltag mit der Kamera fest, filmen sich aber auch bei Events, Partys und Jobs. Wird der "Reichweiten-Underdog" mithilfe der etablierten Social-Media-Größen den Sprung in die breite Öffentlichkeit schaffen?
