Married to Real Estate
Folge vom 14.10.2023: Büro mit Urlaubsfeeling
44 Min.Folge vom 14.10.2023
Lateisha und McKinlay und ihre Tochter möchten unbedingt aus dem Haus von McKinlays Mutter ausziehen und sich ein eigenes Haus in Acworth, Georgia, suchen. Sie sind auf der Suche nach einem großen Familienhaus mit einem offenen Design und Platz für Gäste für unter 700.000 Dollar. Egypt und Mike helfen der Familie dabei, das richtige Haus zu finden und es in all das zu verwandeln, was sie sich wünschen: zwei Büros, eine schöne Küche und ein großes Wohnzimmer.
