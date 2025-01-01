Marvin Undercover
Folge 5: Folge 5
31 Min.Ab 12
Die Premiere von Marvins Film „A Hole“ liegt hinter uns, aber der Film hat große Wellen geschlagen und in den sozialen Medien ist ein heftiger Streit zwischen den Influencern entfacht. Denn hinter den Kulissen und im Anschluss an die Premiere ging es anscheinend noch heiß her. Zu Gast im Studio sind Jan, der als Veranstalter auf der Premiere unterwegs war, und Melody Haase, die hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wird. Ob die Wogen sich wohl glätten lassen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvin Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn