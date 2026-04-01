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Marys Küchenzauber

Extra lecker für Mama Myra

sixxStaffel 1Folge 1vom 04.04.2026
Extra lecker für Mama Myra

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Marys Küchenzauber

Folge 1: Extra lecker für Mama Myra

20 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Mary möchte ihrer Mutter Myra für deren bedingungslose Liebe und Unterstützung danken und verwöhnt sie mit einem besonderen Menü rund um Myras Lieblingszutat: Lamm. Mary bereitet eine saftige Lammkeule zu, gefüllt mit Kräutern und Knoblauch, und serviert dazu im Ofen gerösteten Spargel mit knusprigen Kapern und Pistazien. Als Beilage gibt es buttrig-würziges Knoblauch-Kräuter-Fladenbrot. Den krönenden Abschluss bildet eine süß-säuerliche Erdbeer-Rhabarber-Galette als Dessert.

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