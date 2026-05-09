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Marys Küchenzauber

Kanadische Klassiker

sixxStaffel 1Folge 12vom 09.05.2026
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Marys Küchenzauber

Folge 12: Kanadische Klassiker

19 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Mary bereitet ein sommerliches Festmahl mit kanadischem Flair für ihre Freunde Odie und Ross vor. Inspiriert von ihrer Reise nach Prince Edward Island serviert sie butterzarte Hummerbrötchen mit selbstgemachtem eingelegtem Sellerie, knusprige Salt-and-Vinegar-Kartoffelchips und einen frischen Salat mit Ahorn-Senf-Vinaigrette. Als Dessert gibt es ein warmes Blaubeer-Crumble mit Frischkäse und Vanilleeis.

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