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Marys Küchenzauber

Willkommener Besuch

sixxStaffel 1Folge 13vom 16.05.2026
Willkommener Besuch

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Marys Küchenzauber

Folge 13: Willkommener Besuch

19 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Marys Freundin Sarah kommt spontan zu Besuch. Ohne Zeit zum Einkaufen zaubert Mary aus Resten im Kühlschrank ein köstliches Chicken Pot Pie mit knusprigen Feta-Biscuits. Dazu kreiert sie ein professionelles Käsebrett mit warmem Birnen-Zwiebel-Chutney und würzigen Roquefort-Shortbread-Keksen. Mit nur drei Käsesorten und etwas Kreativität verwandelt Mary ihre Vorräte in ein Festmahl, das Sarah begeistern wird.

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