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Marys Küchenzauber

Der Verlobungsbrunch

sixxStaffel 1Folge 15vom 23.05.2026
Der Verlobungsbrunch

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Marys Küchenzauber

Folge 15: Der Verlobungsbrunch

19 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Mary empfängt ihren Bruder Michael und dessen Verlobte Julia zu einem festlichen Verlobungsbrunch. Um die zukünftige Schwägerin offiziell in der Familie willkommen zu heißen, kreiert Mary ein besonderes Menü: selbstgemachtes Gebäck mit Mascarpone und Fruchtmarmelade, eine herzhafte Frittata im Stil eines Full English Breakfast sowie einen erfrischenden Salat mit Wassermelone, Cantaloupe und würzigem Chili-Minz-Dressing.

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