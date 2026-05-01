Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marys Küchenzauber

Vorkochen mal anders

sixxStaffel 1Folge 17vom 30.05.2026
Vorkochen mal anders

Vorkochen mal andersJetzt kostenlos streamen

Marys Küchenzauber

Folge 17: Vorkochen mal anders

19 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Mary bereitet ein großes Blech geröstetes Gemüse mit Thymian sowie ein saftiges Spatchcock-Hähnchen mit Basilikum-Pesto zu. Aus diesen beiden Grundgerichten zaubert sie mehrere köstliche Mahlzeiten: einen italienischen Panzanella-Salat mit geröstetem Brot, eine cremige Gemüsesuppe, ein herzhaftes Pesto-Chicken-BLT und Pasta mit den aromatischen Resten. So genießen Mary und Aaron entspannte Abende bei selbstgemachtem Essen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Marys Küchenzauber
sixx
Marys Küchenzauber

Marys Küchenzauber

Alle 1 Staffeln und Folgen