Frankreich, wir kommen!Jetzt kostenlos streamen
Marys Küchenzauber
Folge 19: Frankreich, wir kommen!
19 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Mary Berg und ihre beste Freundin Marissa planen gemeinsam eine Reise nach Paris. Deshalb bereitet die Köchin ein französisches Menü vor: Ein cremiges Poulet Vallée d'Auge, knusprige Feigen-Tartines mit Roquefort, ein luftiges Himbeer-Mandel-Clafoutis sowie ein prickelnder French 75 mit Lavendel entführen die Freundinnen schon vorab in den Süden Frankreichs.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited