Marys Küchenzauber
Folge 20: Burger & Friends
19 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Für ihren Mann Aaron und seine Arbeitskollegen zaubert Mary ein entspanntes Feierabendmenü. Auf dem Speiseplan stehen saftige Bison-Chorizo-Smash-Burger mit hausgemachtem Dijon-Mayo-Dip, ein frischer warmer Kartoffelsalat mit eingelegten Schalotten und Kapern sowie selbst gemachte Eiscreme-Sandwiches mit Haferkeks und Kirscheis.
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Marys Küchenzauber
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Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited