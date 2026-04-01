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Marys Küchenzauber

Ein Traum für Naschkatzen

sixxStaffel 1Folge 4vom 11.04.2026
Ein Traum für Naschkatzen

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Marys Küchenzauber

Folge 4: Ein Traum für Naschkatzen

19 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Mary lädt die Kinder, auf die sie früher aufgepasst hat, zum Abendessen ein und serviert ihre absolute Lieblingsmahlzeit: Frühstück am Abend. Sie bereitet mit Erdnussbutter und Bananen gefüllten French Toast zu, verfeinert mit einer köstlichen Bananen-Karamell-Sauce. Dazu gibt es hausgemachte Würstchen-Patties mit frischen Kräutern und Ahornsirup. Als süßen Abschluss kreiert Mary einen Vanille-Milkshake mit Cornflakes und Frozen Yogurt.

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