Ein Traum für NaschkatzenJetzt kostenlos streamen
Marys Küchenzauber
Folge 4: Ein Traum für Naschkatzen
19 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Mary lädt die Kinder, auf die sie früher aufgepasst hat, zum Abendessen ein und serviert ihre absolute Lieblingsmahlzeit: Frühstück am Abend. Sie bereitet mit Erdnussbutter und Bananen gefüllten French Toast zu, verfeinert mit einer köstlichen Bananen-Karamell-Sauce. Dazu gibt es hausgemachte Würstchen-Patties mit frischen Kräutern und Ahornsirup. Als süßen Abschluss kreiert Mary einen Vanille-Milkshake mit Cornflakes und Frozen Yogurt.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant International Limited