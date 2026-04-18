Marys Küchenzauber
Folge 5: First Date Dinner
19 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Mary feiert ihren zweiten Hochzeitstag mit Aaron und bereitet ein mehrgängiges italienisches Festessen zu: selbst gebackene Focaccia mit geröstetem Knoblauch und Parmesan, zarte Ricotta-Gnudi in Nussbutter mit gerösteten Tomaten und zum Dessert Mokka-Haselnuss-Biscotti. Mit viel Herzblut und einigen persönlichen Anekdoten zaubert sie ein Menü, das nicht nur köstlich aussieht, sondern auch die gemeinsame Geschichte des Paares feiert.
Alle Staffeln im Überblick
Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited