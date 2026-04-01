Marys Küchenzauber
Folge 6: Snacks fürs Match
20 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Mary Berg lädt ihre sportbegeisterten Freundinnen zu einem großen Spieleabend ein und bereitet dafür ein spektakuläres Stadium-Menü mit kreativen Snacks vor. Sie kreiert hausgemachte Brezel-Hotdogs mit würziger Salzkruste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited