BBQ in Erinnerung an DadJetzt kostenlos streamen
Marys Küchenzauber
Folge 7: BBQ in Erinnerung an Dad
20 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Mary bereitet ein Southern-BBQ-Dinner für ihre Mutter und ihren Bruder zu, um ihren verstorbenen Vater zu ehren, der die südliche Küche liebte. Sie macht zarte Schweinerippen mit selbstgemachter Apfelbutter-Bourbon-BBQ-Sauce, fluffiges Maisbrot mit Cheddar und Frühlingszwiebeln sowie knusprige Parmesan-Zucchini. Als Dessert serviert sie schokoladige Walnuss-Brownies.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited