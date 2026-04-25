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Marys Küchenzauber

Cousin's Summer

sixxStaffel 1Folge 9vom 02.05.2026
Cousin's Summer

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Marys Küchenzauber

Folge 9: Cousin's Summer

19 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Mary lädt ihre Cousins Adam, Molly und Lindsay zum alljährlichen Treffen ein und überrascht sie mit einem selbstgemachten, indisch inspirierten Festmahl. Statt wie üblich Essen zu bestellen, kreiert sie ihre eigene Version von Butter Chicken.

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