JoynStaffel 3Folge 1
22 Min.

MASK OFF mal anders: Zum Auftakt der dritten Staffel muss die Youtuberin Anni the Duck in einem Promi-Special herausfinden, wer zu Annemarie Carpendale gehört. Kann man Menschen ansehen, ob sie mit einer Prominenten zu tun haben?

