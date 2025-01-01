Masters of Dirt – Die ganze Geschichte hinter der Action-Sport-Show
1 StaffelAb 0
Masters of Dirt – Die ganze Geschichte hinter der Action-Sport-Show
Erlebt hautnah, wie die spektakulärsten Stunts entstehen, welche Herausforderungen das Team meistert und was es braucht, um die Fans jedes Jahr aufs Neue zu begeistern. Mit dabei: Mountainbike-Superstar Fabio Wibmer, der die Grenzen des Möglichen einmal mehr austestet.
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© Fechter Events GmbH
Enthält Produktplatzierungen