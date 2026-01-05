Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland
Folge vom 05.01.2026: Küss den Frosch!
45 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
In Singapur läuft Sarahs erstes Date anders als erwartet: Statt Glamour gibt es Frosch-Porridge, Beatboxing und einen Abstecher ins Rotlichtviertel – und Sarah fragt sich, ob Freddy wirklich zu ihrem Leben passt. Während Amber in Irland zwischen Bauchkribbeln und Zukunftsangst schwankt, muss Keavan endlich zeigen, ob er mehr ist als ein charmanter Flirt. In Brasilien trifft Tony auf seine Matchmakerin, doch seine endlose Wunschliste bezüglich künftiger Partnerinnen sorgt sofort für Konflikte. Und Harold versucht alles, um seine nächste Verabredung zu beeindrucken, selbst wenn er dafür Schweineohren essen muss.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.