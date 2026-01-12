Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland

Augen zu und durch

TLCFolge vom 12.01.2026
Augen zu und durch

Augen zu und durchJetzt kostenlos streamen

Match Me Abroad - Partnersuche im Ausland

Folge vom 12.01.2026: Augen zu und durch

44 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6

Gefühle, Erwartungen und Dating-Regeln geraten ins Wanken: Monica hat gleich zwei Männer kennengelernt, die sie faszinieren – und muss sich entscheiden, bevor jemand verletzt wird. Tony wird beim Blind Dating gezwungen, erstmals auszublenden, was für ihn sonst das wichtigste Kriterium ist: das Aussehen. Währenddessen entwickelt sich zwischen Harold und Amber unerwartete Nähe, doch ein ehrliches Geständnis könnte alles verändern. Und Sarah merkt, dass Partnersuche auch bedeutet, eigene Ansprüche zu hinterfragen. In dieser Episode geht es um Mut, Ehrlichkeit und die Frage: Wie viel Risiko ist die Liebe wert?

Alle verfügbaren Folgen