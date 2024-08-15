Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
matinee am Feiertag

1874 - Geburtsstunde des Impressionismus

ORF2Staffel 1Folge 4vom 15.08.2024
1874 - Geburtsstunde des Impressionismus

1874 - Geburtsstunde des ImpressionismusJetzt kostenlos streamen

matinee am Feiertag

Folge 4: 1874 - Geburtsstunde des Impressionismus

96 Min.Folge vom 15.08.2024

Am 15. April 1874 präsentierten rund 30 junge Maler aus dem Kreis um Claude Monet und Edgar Degas ihre Werke im Pariser Atelier des Fotografen Nadar. Es war das Gründungsereignis des Impressionismus und ein Meilenstein der Malerei. Die Gruppe von jungen Malern, zu denen die später weltberühmten Künstler Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir sowie die Künstlerin Berthe Morisot zählen, sollte die Kunst revolutionieren. Bildquelle: ORF/Terranoa

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

matinee am Feiertag
ORF2
matinee am Feiertag

matinee am Feiertag

Alle 1 Staffeln und Folgen