1874 - Geburtsstunde des ImpressionismusJetzt kostenlos streamen
matinee am Feiertag
Folge 4: 1874 - Geburtsstunde des Impressionismus
96 Min.Folge vom 15.08.2024
Am 15. April 1874 präsentierten rund 30 junge Maler aus dem Kreis um Claude Monet und Edgar Degas ihre Werke im Pariser Atelier des Fotografen Nadar. Es war das Gründungsereignis des Impressionismus und ein Meilenstein der Malerei. Die Gruppe von jungen Malern, zu denen die später weltberühmten Künstler Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir sowie die Künstlerin Berthe Morisot zählen, sollte die Kunst revolutionieren. Bildquelle: ORF/Terranoa
