Mein Führerschein mit Mama und Papa - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Mein Führerschein mit Mama und Papa
Folge 2: Mein Führerschein mit Mama und Papa - Staffel 1 Folge 2
49 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 6
Erwachsen werden, frei und unabhängig sein - das ist der Wunsch vieler Teenager. Untrennbar damit verbunden sind ein eigenes Auto und der Führerschein. Was aber, wenn der Sprößling so gar kein Talent fürs Autofahren hat und die Eltern kräftig beim Fahrenlernen mithelfen müssen. Nichts für schwache Nerven.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Führerschein mit Mama und Papa
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4