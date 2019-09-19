Staffel 03 Folge 01 - Mein Führerschein mit Mama und PapaJetzt kostenlos streamen
Mein Führerschein mit Mama und Papa
Folge 1: Staffel 03 Folge 01 - Mein Führerschein mit Mama und Papa
50 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 6
Lukas Mainx aus Wolfsthal bei Hainburg ist 17 Jahre alt und wird von seiner Mutter Irene beim Autofahren begleitet. Doch der Fahrstil ihres Sohns ist nichts für schwache Nerven. Auch Veronika Hiesinger wird von ihrer Mutter beim Führerschein unterstützt. Die Theorieprüfung des L17 hat die junge Fahranfängerin bereits gemeistert. Während Mama Petra nervös neben ihrer Tochter sitzt, bleibt Papa Herbert völlig gelassen.
Mein Führerschein mit Mama und Papa
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4