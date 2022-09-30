Im "Wirtshaus Ludwig" gibt es bayerische SpezialitätenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 30.09.2022: Im "Wirtshaus Ludwig" gibt es bayerische Spezialitäten
44 Min.Folge vom 30.09.2022Ab 12
Das Finale der Ulmer Woche wird im bayerisch eingerichteten "Wirtshaus Ludwig" in Senden ausgetragen, wo Anett Klassiker wie Zwiebelrostbraten und Schnitzel serviert. Genau diese sollen die Punktekasse ordentlich klingeln lassen. Ob sie die Leistung ihrer Kollegen kulinarisch toppen kann?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen