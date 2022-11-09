Bayrische Kultur im "Wirtshaus Max Joseph zum Brauer"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 09.11.2022: Bayrische Kultur im "Wirtshaus Max Joseph zum Brauer"
44 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12
Weiterhin spannend bleibt es am dritten Tag der Runde in Garmisch-Partenkirchen: Gastgeber Philipp empfängt seine Gäste im "Wirtshaus Max Joseph zum Brauer" in Krün. Der junge Gastronom möchte mit seiner gutbürgerlichen bayerischen Küche zum Wochensieg und somit den Goldenen Teller holen.
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen