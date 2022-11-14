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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Restaurant im Supermarkt im Lokal "Das Bergius"

Kabel EinsFolge vom 14.11.2022
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Folge vom 14.11.2022: Restaurant im Supermarkt im Lokal "Das Bergius"

44 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12

Wochenauftakt zur großen Lokalschlacht in Augsburg. Den Start macht Metzgermeister Bernd. An seinem Konzept vom gehobenen mediterranen Restaurant in einem Supermarkt hat er über dreißig Jahre hinweg gearbeitet. In Augsburg-Göggingen hat er diesen Traum nun wahr gemacht. Die Mitstreiter:innen will er vor allem mit Steaks vom Angusrind aus der hauseigenen Metzgerei überzeugen.

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