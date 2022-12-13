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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Punkteregen oder Donnerwetter im Lokal "Zum Amtshof"

Kabel EinsFolge vom 13.12.2022
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Folge vom 13.12.2022: Punkteregen oder Donnerwetter im Lokal "Zum Amtshof"

44 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12

Gastgeber und Koch Robert legt sein ganzes Herzblut in den Familienbetrieb "Zum Amtshof" in Wilsdruff, wo er zusammen mit seinem Vater, Onkel und Bruder seinen Mann steht. Die historische Gaststätte bietet gutbürgerliche Gaumenfreuden, aber auch ein paar moderne Ausreißer. In der Küche wird alles darangesetzt, um abzuliefern. Wie Ambiente und Speisen bei der Konkurrenz und bei Spitzenkoch Mike Süsser ankommen?

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